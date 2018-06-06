Симферополь, 6 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. России пора освоить и усовершенствовать мирные способы защиты прав, интересов и ценностей Русского мира за пределами государственных границ и переходить от его защиты к нападению — к культурной и информационной экспансии в мировом масштабе. Об этом 6 июня на фестивале «Великое русское слово» в Ялте заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Marie-Lan Nguyen Опережающий удар

«Русский мир переживает критический момент своего развития. Нам сегодня нельзя просто сидеть и ждать, когда справедливость восторжествует сама собой. Её торжеству следует активно помогать. Пора освоить и усовершенствовать мирные способы защиты прав, интересов и ценностей Русского мира за пределами России и переходить от его защиты к нападению — к культурной и информационной экспансии в мировом масштабе. Там, за пределами наших рубежей, нас ждут, там на нас надеются», — отметил Владимир Константинов.

По его убеждению, только так страна сможет найти и сплотить союзников.

Он также отметил, что России необходим мощный корпус правозащитных общественных организаций, способных отстаивать права соотечественников и друзей за пределами РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава РК Сергей Аксёнов заявил, что России необходима концепция Русского мира, которая должна найти своё отражение на законодательном уровне и получить всестороннюю поддержку государства. Центром её создания крымский политик предложил сделать российский полуостров, ведь его жители не понаслышке знают, что такое борьба за воссоединение.

«В противном случае в наших судах и дальше будут принимать решения о депортации защитников Русского мира под наши рассуждения о единстве. А тысячи других соотечественников будут и дальше безуспешно пытаться получить российское гражданство», — отметил глава РК.