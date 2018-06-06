Ярославль, 6 июня, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Ремонтировать дороги в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля будет подрядчик из Москвы — акционерное общество «Группа компаний «ЕКС». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Водоканал подготовил проспект Авиаторов к ремонту

В Ярославле наконец-то подведены итоги двух аукционов на ремонт дорог в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля. И в том, и в другом случае по результатам рассмотрения заявок единственного участника электронных аукционов победителем было признано АО «ЕКС». Как сообщается на сайте компании, в ее истории — значительный опыт реализации масштабных проектов: от реконструкций систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли.

Интересно, что, как и в случае с аукционами на ремонт дорог в других районах Ярославля, из нескольких поданных заявок допущен был всего лишь один участник, который будет выполнять контракты по максимальной цене. Это говорит о том, что рассчитывать на сколько-нибудь серьезную экономию не стоит. А значит, список из пяти дорог, которые город и область предполагала сделать на сэкономленные средства, можно забыть. В частности, в случае появления экономии планировалось ремонтировать участок улицы Пионерской, улицу Красноперевальскую, Волжскую Набережную, улицу Кудрявцева и улицу Красноборскую.

В 2018 году агентство по муниципальному заказу применило новую тактику по сравнению с прошлым годом: отклонение заявок лишних участников и заключение контракта с единственным оставшимся, без падения. Вместе с тем состоялось и общественное обсуждение ремонта дополнительных дорог на сэкономленные деньги. Только экономия такой тактикой не предусматривалась», — считает Евгений Жавороноков, представляющий сообщество «Неравнодушный Ярославль»

6 июня мэр Ярославля пообещал, что к концу июня подрядчик выйдет на объекты в Дзержинском и Заволжском районах. Напомним, жители Ярославля возмущены состоянием проспекта Авиаторов, который называют самой разбитой дорогой Ярославля. Немногим лучше обстоят дела и Ленинградским проспектом.