Ярославль, 6 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Ситуация с застройкой микрорайона Тверицы в Ярославле приобрела неожиданный поворот. Бывшие дольщики ПСК «Квартал» в Ярославле говорят, что не соглашались на замену земельного участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель жилищно-строительного кооператива «12 квартал» Елена Колескина.

Волга в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов на встрече с жителями заявил, что многоэтажной застройки Твериц не будет, так как обманутые дольщики попросили предоставить им другой участок для строительства. Якобы этот участок найден во Фрунзенском районе.

Никуда мы не обращались. Нас приглашали в мэрию и настоятельно просили подписать обращение к мэру, где мы просим заменить наш участок на другой. Показали 7 других участков. Но мы не стали ничего подписывать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель жилищно-строительного кооператива «12 квартал» Елена Колескина.

Земельный участок, вокруг которого развернулось противостояние, был выделен обманутым дольщикам ПСК «Квартал» в 2015 году. Согласно региональному закону застройщик, который достраивает проблемные дома, имеет право получить компенсацию в виде бесплатного земельного участка.

В случае с двумя домами «Квартала» такими застройщиками выступили сами обманутые дольщики. Они организовали жилищно-строительные кооперативы и достроили два дома на 297 и 236 квартир. Им предоставили участок площадью в 179 тыс квадратных метров в Тверицах. Дольщики не собирались сами ничего строить. Они планировали продать участок застройщикам и компенсировать понесенные затраты при достройке своих домов. Для этого нужно было сделать проект планировки. Дольщики заказали его на свои средства, потратив 2 млн рублей. Именно этот проект, предусматривающий высотную застройку, и возмутил жителей малоэтажных Твериц и поселка Маяковского.

Теперь обманутые дольщики в недоумении: выполненный по их заказу проект планировки утвержден постановлением мэра, но мэрия говорит, что он будет отменен.

«Во-первых, кто компенсирует нам затраты, которые мы понесли на проект планировки? Он был сделан в соответствии с заданием мэрии. И как мэр будет смотреть в глаза людям, принимая сегодня одно решение, а завтра меняя его? Да, мэрия пошла навстречу жителям Твериц. Но мы требуем такого же уважительного отношения и к себе. Те участки, которые нам предлагают, не покроют наших затрат. Они в чистом поле, как и тот, что нам дали в 2015 году в Тверицах. Нам опять нужно будет за свои деньги делать проект планировки, выполнять межевание, искать, кому мы сможем его продать. Мы не против других участков в принципе. Но это должны быть ликвидные участки, которые реально смогут решить проблему людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Колескина.

По словам Елены Колескиной, ЖСК второго дома, которому также предоставлен участок в Тверицах, также не соглашался на замену. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.