Москва, 6 июня, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В мировой экономике по-прежнему господствуют принципы свободной торговли, и о резком повороте к протекционизму пока говорить не приходится, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение ЕС ввести пошлины на американскую продукцию, ответив таким образом на протекционистские меры президента США Дональда Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

«Америка в прошлом уже вводила пошлины на сталь, и где-то после года с лишним таких взаимных ограничений всё вернулось на круги своя, — заметил Колганов. — Я пока не вижу причин для того, чтобы эти протекционистские меры приобрели широкий характер. Этот эпизод затрагивает очень узкий круг продуктов, и имеющиеся факты не говорят, что мы переходим от режима свободной торговли к режиму протекционизма. Такого рода протекционистские выверты случались в политике развитых стран и раньше. Это, с моей точки зрения, не перемена курса, а продолжение того же, что мы наблюдали и раньше».

По мнению экономиста, о крахе мирового режима свободной торговли можно было бы говорить, если бы Америка занималась протекционистской защитой всех своих производителей.

«Но сейчас речь идёт лишь о производителях стали и алюминия, которых не так и много в США, — отметил Колганов. — Просто по каким-то причинам эти производители оказались в состоянии с пользой для себя воздействовать на решения Дональда Трампа. А так всеобъемлющей протекционистской политики не видно».

Напомним, как заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, ЕС введёт собственные ввозные пошлины на американскую продукцию в ответ на политику администрации президента США Дональда Трампа. По словам Шефчовича, все формальности должны быть выполнены в июне, а «новые пошлины начнут действовать с июля».

В свою очередь еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заверила, что ЕС дал Вашингтону «взвешенный и соразмерный ответ».

«Мы сожалеем, что Соединенные Штаты не оставили нам другого выбора, кроме как защитить интересы ЕС», — заявила она.