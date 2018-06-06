Рим, 6 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Споры о возможной налоговой реформе в Италии вышли на новый уровень: в среду, 6 июня, ряд итальянских СМИ атаковали вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини из-за якобы произнесенной им фразы о том, что уплата более обеспеченными гражданами налогов по меньшей ставке — это «справедливо».

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Как сообщалось ранее, новое правительство Италии рассматривает возможность унифицировать ставки подоходного налога. Сейчас в Италии действуют пять разных ставок в зависимости от уровня доходов, их количество предлагается сократить до двух. Те, кто зарабатывают менее 80 тыс. евро в год, будут платить 15%, те, кто больше — 20%.

Критики реформы утверждают: она приведет к тому, что менее обеспеченные будут платить больше, чем платят сейчас, а более обеспеченные — меньше, чем сейчас.

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Маттео Сальвини в среду отвечал на вопросы журналиста Radio Rai 1 и, в частности, сказал: «Мы все будем в выигрыше (вследствие реформы — прим.). Тот, кто больше зарабатывает, будет больше реинвестировать и создавать больше рабочих мест. Мы не способны умножать хлеба и рыбы. Наше намерение состоит в том, чтобы тех денег, которые мы сможем тратить, становилось больше».

В пересказе Rai это превратилось в следующую фразу: «Справедливо, что тот, кто зарабатывает больше, платит меньше налогов». Именно в такой форме Сальвини и «цитирует» целый ряд СМИ вслед за Rai.

В пресс-службе Сальвини подчеркнули, что такая «цитата» не соответствует действительности, вице-премьер не произносил слова «giusto» (которое можно перевести на русский язык и как «справедливо», и как «правильно»), а приведенная Rai формулировка не соответствует взглядам Сальвини, сообщает Il Fatto Quotidiano. Тем не менее на целом ряде новостных порталов новость фигурирует в прежнем виде.

Окончательного решения о сроках реформы и самом факте ее проведения еще нет, однако в правительстве допускают, что новые ставки для предприятий начнут действовать уже с 2019 года, а для граждан — с 2020.