Киев, 6 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Послы стран «Большой семёрки» (G7) в Киеве призвали Верховную раду Украины принять закон о создании антикоррупционного суда в стране. Соответствующее совместное заявление послы G7 сделали сегодня, 6 июня.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Прорва

«Послы стран «Большой семёрки» призывают Верховную раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане», — сказано в сообщении.

Отмечается, что страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) полностью поддерживают позицию Международного валютного фонда в вопросе создания антикоррупционного суда на Украине. Этот суд, по мнению G7, должен стать неотъемлемой частью антикоррупционных усилий на Украине.

Стоит отметить, что президент Украины Пётр Порошенко формально призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде.

5 июня государственный департамент США потребовал от Украины принять законопроект об антикоррупционном суде и тем самым выполнить требование МВФ.

Правящая верхушка Украины совершенно не хочет создания этого антикоррупционного суда, так как он в большей степени будет подконтролен Западу, а не власти в Киеве. По сути речь идет о создании контура внешнего управления и контроля за украинской властью, уровень коррупции в которой просто зашкаливает.

Западу, в свою очередь, надоело давать Украине деньги на развитие, которые попросту разворовываются.