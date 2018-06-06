Чебоксары, 6 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Вопиющий случай произошёл в Чувашии. В одном из районов республики четверо детей, самому младшему из которых восемь месяцев, несколько дней находились дома без присмотра взрослых, сообщает республиканская станция скорой медицинской помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Вызов поступил в скорую помощь 3 июня. Врачей вызвали обеспокоенные соседи.

«Четверо детей находились дома совсем одни, без присмотра взрослых. Самому старшему из них — 7 лет, двое ребят трёх и шести лет, самая младшая — совсем малышка в возрасте восьми месяцев. По предварительным данным, их родители отсутствовали несколько дней. Медики обнаружили ребятишек в угрожающем жизни и здоровью состоянии и приняли единственно верное решение — госпитализировать всех», — говорят в РССМП.

В настоящий момент дети находятся в детском отделении центральной районной больницы. Их дальнейшую судьбу будут решать после завершения проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Врачи отмечают, что это «далеко не единичный случай». С начала года скорая помощь изъяла семерых ребят из семей в Чебоксарах, Новочебоксарске и в Чебоксарском районе.

«Изъятие детей у родителей, которые не следят за своими детьми, способствует предотвращению трагических событий. Как показывает статистика, чаще всего в результате несчастных случаев гибнут дети, оставленные без присмотра. Самыми распространенными являются случаи утопления в водоемах и падения из окон», — отмечают медики.

В 2017 году в Чувашии произошло 13 ЧП на водоёмах с участием детей, пятеро детей погибли. В 2018 году — пять случаев, три из них стали смертельными. Чаще всего трагедии происходят в сельской местности, где несовершеннолетние, предоставленные самим себе, самостоятельно ходят купаться на пруды, расположенные поблизости от деревень и сёл. С начала года из окон выпали 12 детей, один из случаев был смертельным (в 2017 году — 26 происшествий, в результате трое детей погибли).