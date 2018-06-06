Запертых в доме четверых детей в Чувашии забрала скорая
Чебоксары, 6 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Вопиющий случай произошёл в Чувашии. В одном из районов республики четверо детей, самому младшему из которых восемь месяцев, несколько дней находились дома без присмотра взрослых, сообщает республиканская станция скорой медицинской помощи.
Вызов поступил в скорую помощь 3 июня. Врачей вызвали обеспокоенные соседи.
«Четверо детей находились дома совсем одни, без присмотра взрослых. Самому старшему из них — 7 лет, двое ребят трёх и шести лет, самая младшая — совсем малышка в возрасте восьми месяцев. По предварительным данным, их родители отсутствовали несколько дней. Медики обнаружили ребятишек в угрожающем жизни и здоровью состоянии и приняли единственно верное решение — госпитализировать всех», — говорят в РССМП.
В настоящий момент дети находятся в детском отделении центральной районной больницы. Их дальнейшую судьбу будут решать после завершения проверки, которую проводят правоохранительные органы.
Врачи отмечают, что это «далеко не единичный случай». С начала года скорая помощь изъяла семерых ребят из семей в Чебоксарах, Новочебоксарске и в Чебоксарском районе.
«Изъятие детей у родителей, которые не следят за своими детьми, способствует предотвращению трагических событий. Как показывает статистика, чаще всего в результате несчастных случаев гибнут дети, оставленные без присмотра. Самыми распространенными являются случаи утопления в водоемах и падения из окон», — отмечают медики.
В 2017 году в Чувашии произошло 13 ЧП на водоёмах с участием детей, пятеро детей погибли. В 2018 году — пять случаев, три из них стали смертельными. Чаще всего трагедии происходят в сельской местности, где несовершеннолетние, предоставленные самим себе, самостоятельно ходят купаться на пруды, расположенные поблизости от деревень и сёл. С начала года из окон выпали 12 детей, один из случаев был смертельным (в 2017 году — 26 происшествий, в результате трое детей погибли).