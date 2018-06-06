Екатеринбург, 6 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В Заксобрании Свердловской области скоро появится преемник Армена Карапетяна, изгнанного из парламента по требованию прокуратуры. Им может стать член партии «Справедливая Россия», глава отделения города Полевского Александр Юланов.

Keesler.af.mil Передача эстафетной палочки

По информации самих партийцев, решать судьбу мандата Карапетяна будет облизбирком. Скорее всего, решение будет принято в течение ближайших двух недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карапетян был лишён мандата 22 мая. С представлением выступила прокуратура. Вопрос рассматривался повторно. В первый раз депутаты отказались изгонять своего коллегу из парламента. Но во второй решение было не в пользу него.

Сам Армен Карапетян считает своё изгнание незаконным. Он подал в суд.

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