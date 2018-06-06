Киев, 6 июня, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Завтра, 7 июня, парламент Украины вынесет на голосование во втором чтении законопроект о создании высшего антикоррупционного суда (ВАСУ). Депутаты рассмотрели более 1800 поправок к законопроекту. Об этом 6 июня заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Джон Кэстль. Помещение должника в тюрьму. 1865

«Нам остается немного, там буквально 55−60 правок на завтрашний день. Завтра я призываю всех к максимальной мобилизации. Завтра до обеда будет голосование за высший антикоррупционный суд… Это будет решающий день», — считает Парубий.

Кроме того, депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, что ценой, которую Киев заплатит за создание ВАСУ, станет «долговая яма для всех украинцев». По его словам, создание отдельно взятого суда — это нарушение Конституции и нарушение прав граждан Украины.

«Реформировать нужно всю судебную систему, которой сегодня доверяет аж 1% украинцев», — сказал Бойко 6 июня в кулуарах Рады.

Он пояснил, что МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда, поскольку западные партнеры не доверяют нынешнему руководству Украины. «Они не верят, что есть политическая воля руководства государства для борьбы с коррупцией. Но если её нет, то ни один суд не исправит ситуацию. Суды — это инструмент», — считает Бойко.

Политик также прогнозирует, что Киев разворует кредитные средства МВФ, а расплачиваться за это будут дети и внуки украинцев.

«Цена создания суда — кредит в миллиард долларов от МВФ. Ради латания бюджетных дыр и удержания власти руководители страны предпочли в очередной раз вогнать в долговую яму всех граждан Украины. Этот кредит будет разворован и использован с популистской целью под выборы. А расплачиваться за эту кредитную наркоманию будут наши дети и внуки», — подчеркнул Бойко.

В свою очередь депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что в ночь с 6 на 7 июня парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия подготовит окончательную редакцию законопроекта о ВАСУ. По его словам, Киев и международные доноры еще не согласовали вопрос назначения судей Общественным советом международных экспертов.

«Редакция конечная, которая будет выноситься на голосование, будет готовиться сегодня вечером и ночью комитетом по вопросам правосудия», — рассказал Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 «О Высшем антикоррупционном суде». В январе 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в администрацию президента, в котором раскритиковал президентский документ. Позже в администрации президента отметили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, 1 марта 2018 года Рада в первом чтении поддержала законопроект о ВАСУ. Согласно документу, высший антикоррупционный суд на Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.