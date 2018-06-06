Астана, 6 июня, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Евросоюз выделит Казахстану €7,1 млн на применение зеленых технологий в использовании засоленных почв, которые покрывают 41% всей территории страны, сообщает 6 июня издание BNews. kz со ссылкой на постоянного координатора ООН в Казахстане Норимаса Шимомура.

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Средства будут выделены в рамках совместного проекта Евросоюза, программы развития ООН и Европейской экономической комиссии ООН «Поддержка Казахстана для перехода к модели зелёной экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, в Актюбинской области Казахстана на месте заброшенного месторождения образовалось скопление отходов нефтяного производства. Участок находился в эксплуатации в 60−70-х годах.