Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области продолжают собирать подписи «за» и «против» объединения городского округа и района. «Против» собирают сами жители, «за» — с помощью административного ресурса в бюджетных организациях по разнарядке. Об этом пишут переславцы в социальных сетях.

Антон Голицын ИА REGNUM Переславль-Залесский

Процедура объединения Переславля-Залесского и Переславского района близка к своему завершению. Последним этапом должно стать принятие депутатами Ярославской областной думы закона «Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский». Заседание думы, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится уже 8 июня. Публичные слушания прошли во всех муниципальных образованиях Переславского края. Большинство проголосовавших на слушаниях было «за» объединение. После слушаний Переславская городская дума выступила с законодательной инициативой — внесла в региональный парламент законопроект об объединении.

Однако несмотря на то, что все формальности соблюдены и мнение жителей уже юридически ничего не решает, дискуссия о плюсах и минусах объединения не прекращается. В переславских группах в социальных сетях идет сбор подписей под заявлением о несогласии с поспешным объединением. Кроме того, 5 июня стало известно, что и со стороны переславской администрации также организован сбор подписей — в поддержку объединения. Как сообщают многие жители Переславля и Переславского района, в детские сады и другие бюджетные учреждения спущено указание собрать подписи с сотрудников. Кое-где сотрудникам выдавали подписные листы, чтобы собрать подписи и с родителей.

Люди пишут:

«Я живу в деревне и в моей деревне есть человек который знает, что все подписи будут «за». По словам соседа, всех, кто выступит против, сгноят на работе».

«Моей жене в бюджетном учреждении тоже предложили подписать «за» объединение. Причем подсунули только, где графы для подписи (ничего не объясняя, естественно без аргументации и даже не предложив почитать само заявление). Когда она спросила, то сказали, что это письмо депутату «за» объединение и подписи населения (что народ переславский «за»), но так как она отказалась подписать, прочитать не дали».

По фактам использования административного ресурса при сборе подписей «за» объединение направлено заявление в Переславскую межрайонную прокуратуру.

Окончательное решение о принятии закона об объединении примут депутаты Ярославской областной думы на заседании 8 июня 2018 года.