Москва, 6 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Снятие Нидерландами ответственности с Украины за сбитый малайзийский Боинг — яркий пример «двойных стандартов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Никита Устинов ИА Красная Весна Двойные стандарты

«Есть все признаки нарушения норм международного права в том, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий, однако западные страны не усматривают здесь ничего страшного», — привел он пример двойных стандартов.

Парламентарий также указал на то, что Нидерланды не принимают во внимание мнение малайзийской стороны, не признающей вины РФ за крушение авиалайнера MH-17 над Донбассом.

Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского «Боинга 777» в 2014 году.