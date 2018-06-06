Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Рост стоимости бензина привел к росту цен на продукцию мясного животноводства, хотя в то же время в молочном животноводстве роста цен не наблюдается — но это вызвано лишь тем, что цену определяют не производители, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава ассоциации фермеров Петербурга и Ленобласти Михаил Шконда.

У разбитого корыта. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина

В треугольнике «производитель — переработчик — продавец» цену определяют на двух последних ступенях, производители не имеют отношения к этому процессу, пояснил эксперт.

Рост цен на бензин уже привел к подорожанию кормов и связанных с ними товаров на 25% и более. Расходы на корма составляют около 50% от общего объема расходов фермеров. При этом фермеры не могут повышать цену сами. Совокупность диктата продавцов и роста цен на бензин ведет к убийственным последствиям для отрасли, отметил Шконда.

«Дальнейшая работа хозяйств при такой конъюнктуре просто потеряет смысл. В определенный момент производители должны будут уже без вариантов повышать цену, при невозможности это сделать они будут банкротиться, что приведет к «схлопыванию» рынка», — сказал эксперт.

Напомним, устойчивый рост цен на топливо в последние месяцы наблюдается во всех регионах России. Правительство проблемой озаботилось и объявило о намерении снизить акцизы. Только вот произошло это только сейчас, хотя Российский топливный союз, к примеру, о нестабильной ситуации на топливном рынке предупреждал регуляторов — Минтопэнерго и ФАС РФ — ещё в 2017 году.

Ослабление рубля и рост мировых цен на нефть подогрели интерес производителей продавать больше топлива за рубеж. По мнению экспертов Российского топливного союза, если правительством не будет принят комплекс мер, включающих сокращение экспорта нефтепродуктов за рубеж, цена одного литра топлива в России может превысить 50 рублей.