Москва, 6 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. По данным аналитиков, в мае 2018 года в России было продано 147 525 ед. новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV), что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года, об этом 6 июня сообщило агентство «Автостат».

ZeroOne Автомобильный рынок

Всего с января по май 2018 года в нашей стране было продано 692 870 машин указанных классов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём рынка увеличился на 20%. Эксперты отмечают, что таким образом российский авторынок продолжил своё восстановление.

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Напомним, ранее аналитики озвучили значение среднего возраста автомобилей в России, он равен 13,1 года. Наименьшее значение этого показателя в Татарии — 10,7 лет. В Москве и Санкт-Петербурге оно равно 10,3 года и 10,7 года соответственно.