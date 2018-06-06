Севастополь, 6 июня, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Руководитель акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» Олег Николаев никаких документов и звонков из правительства города-героя по поводу своего увольнения не получал. О том, что его освободили от занимаемой должности, он узнал из СМИ, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Николаев.

Цитата из х/ф «Вы уволены». Реж. Джеймс Круз. 1918. США Увольнение

Напомним, 6 июня ряд крымских изданий, ссылаясь не на официальную информацию, а на свои источники, сообщили, что наблюдательный совет расторгнул контракт с Николаевым.

«Я узнал о своём увольнении через СМИ. Из правительства Севастополя мне никто не звонил, никаких извещений я не получал. Я в Москве — уехал на несколько дней за свой счёт. Видимо, подгадали, пока меня нет… По-воровски, исподтишка, трусливо», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Олег Николаев.

Напомним, ранее глава КРС подал в суд на вице-губернатора Илью Пономарёва, обвинив его в клевете.