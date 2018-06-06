Москва, 6 июня, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Закон об ответственности за исполнение санкций Запада на территории РФ, Госдума может принять до конца июля. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Проведем все консультации и этот вопрос вынесем на рассмотрение, постараемся все равно до завершения весенней сессии этот вопрос рассмотреть», — сказал Володин.

При подготовке инициативы в Госдуме намерены исходить из необходимости выработать такие нормы, которые позволили бы улучшить инвестиционный климат и обеспечить защиту бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций вызвал вопросы у бизнеса. Свои замечания представили, в частности, в РСПП.