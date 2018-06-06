Чудово, Новгородская область, 6 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Жительницы Чудовского района Новгородской области записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят его не оставить район, в котором проживает 21 тыс. человек, без медицинской помощи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в 1-минутном видео, которое сегодня, 6 июня, опубликовал интернет-портал «Новгород.ру», к главе государства обращаются семь женщин с детьми. Они говорят о том, что в Чудовской центральной районной больнице (ЦРБ) оптимизируют работу двух отделений: детского и инфекционного.

Скриншот видеобращения Жительницы Чудовского района Новгородской области обращаются к президенту РФ

«Мы теперь знаем, что инфекционное отделение будет работать с 8 утра до 3 часов дня, а потом больные будут разносить инфекцию по городу, а детское отделение будет работать с 8 утра и до 8 вечера. Так как район очень большой, очень сложно доставить детей в больницу к 8 утра и забрать в 8 вечера, кто этим будет заниматься — совершенно непонятно», — говорят жительницы Чудовского района в своём видеообращении.

В комментарии районной газете «Родина» главный врач Чудовской ЦРБ Александр Федюков ещё 31 мая подтвердил информацию о том, что на базе детского и инфекционного отделений будут работать дневные стационары, что, по его словам, «даёт возможность пациентам вести привычный образ жизни». По словам руководителя медучреждения, «реорганизация позволит медицинскому учреждению выжить в непростое время, когда приходится оптимизировать свои расходы».

Напомним, что в Чудовском районе Новгородской области сменился глава района: вчера, 5 июня, в должность официально вступил Николай Хатунцев, который по результатам конкурсного отбора сменил на этом посту Ларису Паюк. Полномочия в сфере здравоохранения в Новгородской области не относятся к ведению муниципальных властей, ими занимаются на уровне области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 июня.