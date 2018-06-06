Великий Новгород, 6 июня, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Тела двух пропавших ранее жителей Великого Новгорода обнаружены в реке Волхов, сообщила 6 июня пресс-служба следственного управления СК России по Новгородской области.

Лауриц Туксен. Утопленника поднимают на берег. 1913

Один из них, 1982 года рождения, ушел из дома несколько дней назад и больше не возвращался. Тревогу объявили родственники мужчины.

Второй, 1984 года рождения, решил переплыть реку Волхов, однако обстоятельства этого «заплыва» не уточнялись до настоящего времени.

При осмотре трупов, криминалисты не обнаружили телесных повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка, и опрашиваются очевидцы. Процессуальное решение следователи примут по окончании проверки.

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