Мурманск, 6 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Из-за шторма остановлена работа портальных кранов Мурманского морского рыбного порта. Тем не менее электропогрузчики продолжают работать и перегружают рыбу с холодильников в фуры, сообщает ГТРК Мурманск.

Айвазовский. Шторм. 1871

Как сообщают синоптики, порывы ветра достигают двадцати метров в секунду. Такая же погода сохраняется и в самом Мурманске. В полдень в городе регистрировались порыва ветра до восемнадцати метров в секунду. При этом температура опускалась до двух градусов выше ноля.

Вместе с тем, в некоторых районах области продолжает выпадать снег.

Как сообщало ИА REGNUM, Кольский полуостров в эти дни находится под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. Явление сопровождается сильным ветром, снегом и дождем.