Прага, 6 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан во второй раз назначил премьер-министром страны лидера политического движения ANO («Акция недовольных граждан»), миллиардера Андрея Бабиша. Об этом сообщает 6 июня агентство iDNES.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Отмечается, что торжественная церемония проходила в крепости Пражский град. Глава государства, обращаясь ко вновь выбранному премьер-министру, попросил его представить список членов правительства «в разумные сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, предпринимателю Андрею Бабишу принадлежит чешский агрохимический холдинг Agrofert — одна из крупнейших компаний страны. В состав холдинга входят около двухсот компаний из стран ЕС с персоналом почти 18 тыс. человек. В 2015 году Forbes оценил состояние Бабиша в $2,5 млрд.

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