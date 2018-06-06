Берлин, 6 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Новый посол США Ричард Гренэлл дал интервью журналу Bunte после волны критики, прозвучавшей в его адрес со стороны немецкой политической элиты, передает телеканал N-TV 6 июня.

Richard Grenell Ричард Гренэлл

Дипломат отметил, что, несмотря на разногласия, Вашингтон и Берлин остаются игроками одной команды.

«Мы верим в демократию и права человека. Даже если мы не согласны, мы очень близки», — сказал Гренэлл. Он похвалил канцлера Германии Ангелу Меркель за серьезность и подход к политическим вопросам: «Она ожидает результатов, а не пышности или гламура».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд немецких политиков потребовал выслать посла Гренэлла из Берлина после того, как он в интервью английской правой платформе «Брайтбарт» сообщил, что намерен укрепить правое консервативное движение в Европе.