Калуга, 6 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В сдаче обязательного ЕГЭ по русскому языку в Калужской области участвовали 4 тыс. 649 человек, 242 из которых — выпускники прошлых лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня сообщил официальный представитель министерства образования и науки региона Артём Тихонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

По его словам, на экзамен, который прошёл 6 июня во всех районах области, было отведено 3,5 часа. Работа состояла из двух частей и содержала 26 заданий. Для получения аттестата выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла, а для поступления в вуз — не менее 36 баллов. Результаты экзамена станут известны не позднее 25 июня.

В 2018 году в регионе действуют 37 пунктов приема ЕГЭ. 427 аудиторий, где проходят экзамены, оборудованы видеокамерами. Одновременно ЕГЭ контролируют более 400 общественных наблюдателей, в их числе 42 представителя регионального отделения Российского союза молодежи.

«В 2017 году при сдаче ЕГЭ по русскому языку 22 выпускника школ Калужской области набрали 100 баллов, а 371 экзаменующихся — более 90», — напомнил Тихонов.

Отметим, что сдача обязательных экзаменов в Калужской области в 2018 году не обошлась без инцидентов. По информации местной телерадиокомпании «Ника», во время ЕГЭ по математике двоим выпускникам пришлось досрочно покинуть аудиторию за нарушение требований к сдаче экзамена. В первом случае ученик принёс с собой мобильный телефон, а во втором — шпаргалку. Нарушители были удалены с экзамена, а результаты их работ будут аннулированы. Теперь решение о повторном допуске к экзамену по математике должны принять в государственной экзаменационной комиссии Калужской области.