Великий Новгород, 6 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В Новгородской области будут судить участкового лесничего «Парфинского лесничества». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратура 6 июня, преступить черту закона и пойти на служебный подлог мужчина не побоялся ради своего знакомого.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

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По версии следствия, в декабре 2016 года участковый лесничий ГОКУ «Парфинское лесничество» допустил подписание своим знакомым от имени его родственников договора купли-продажи лесных насаждений, в который внёс ложные сведения о дате и номере. На основании этого документа лесные насаждения перешли из федеральной собственности во владение его знакомого.

В отношении лесничего было возбуждено уголовное дело. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Теперь его судьбу будет решать Старорусский районный суд, куда с обвинительным заключением направлены материалы дела.