Владимир, 6 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Прокуратура потребовала прекратить завоз мусора на свалку в Камешковском районе Владимирской области, которая была закрыта еще в 2014 году. Как 6 июня сообщили в ведомстве, допустила нарушение закона администрация района.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Завоз мусора

Речь идет о свалке около деревни Тереховицы Камешковского района. Она работала до 2012 года. В 2014 году суд обязал администрацию района разработать проект рекультивации участка и провести работы. Однако этого сделано не было. Более того, в мае 2018 года прокуроры провели проверку и выяснили, что мусор до сих пор везут на закрытый полигон. Кроме того, свалка не была внесена в государственный реестр размещения отходов.

«Результаты проверки свидетельствуют о том, что администрация Камешковского района в нарушение требований действующего законодательства допустила размещение отходов на закрытой свалке ТБО, не приняла достаточных мер по защите земель от захламления отходами производства и потребления, а также по рекультивации нарушенных земель», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас прокуратура внесла представление об устранении нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области под суд пойдет предприниматель из Московской области, который полтора года завозил мусор на закрытую свалку в Гусь-Хрустальном районе. Мужчина взял участок в аренду, якобы чтобы рекультивировать его. Но за полтора года привез на него 28 тыс. тонн отходов.