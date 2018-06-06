Барселона, Испания, 6 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Группа исследователей из университета Барселоны выяснили, что непрямой массаж сердца следует делать под популярную композицию Macarena испанского музыкального дуэта Los Del Rio, так как темп указанного произведения идеально соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку. Об этом сообщает 5 июня издание Science Alert.

Paconi Los del Río

По мнению испанских медиков, для проведения непрямого массажа сердца грудную клетку следует сжимать с частотой повторений 103 удара в минуту.

«Независимо от того, соответствует ли испанская поп-мелодия Los Del Rio вашим музыкальным вкусам, способность придерживаться рекомендуемой скорости в 100−120 сжатий грудной клетки в минуту может иметь решающее значение для эффективности реанимационных мероприятий», — сообщили учёные.

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