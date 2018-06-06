Рыбинск, Ярославская область, 6 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Управляющим директором АО «Судостроительный завод «Вымпел», входящего в Концерн «Калашников», назначен Олег Гончаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Пресс-служба предприятия Олег Гончаров

Олегу Гончарову 35 лет. Он закончил государственный экономический университет в Ростове-на-Дону. С 2017 года занимал должность генерального директора ООО «Верфь братьев Нобель», который, как и «Вымпел», входит в концерн «Калашников».

Олег Гончаров будет отвечать за сдачу кораблей в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами, диверсификацию портфеля заказов, а также создание и вывод на рынок новых судов.

Прежний директор Олег Белков возглавлял предприятие с августа 2010 года. О его новом месте работы в пресс-службе «Вымпела» информацию получить не удалось. АО «Судостроительный завод «Вымпел» специализируется на выпуске средне‑ и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.