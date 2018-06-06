Рыбинск, Ярославская область, 6 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. 10 июня в Рыбинске Ярославской области дайверы проведут субботник на дне и на берегу в заливе Рыбинского водохранилища возле гидроэлектростанции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Субботник дайверов

Расчисткой акватории Волги и водохранилища в местах, где любят отдыхать горожане, члены рыбинского дайвинг-клуба регулярно занимаются на протяжении более 10 лет.

«Приглашаем своих коллег-дайверов, имеющих оборудование для погружения, и просто неравнодушных горожан присоединиться к уборке. Будет много работы не только под водой, но и на берегу. Взамен — чувство удовлетворения от доброго и нужного людям дела, общение и заряд хорошего настроения», — рассказал инструктор рыбинского дайв-клуба Дмитрий Сахаров.

Несколькими днями ранее подобную очистку водоема провели дайверы в Брейтовском районе Ярославской области.

«Мы при подготовке нашего субботника обращались с призывами, чтобы убирали берега вокруг Рыбинского моря. Очень хорошо, что рыбинцы тоже очищают Рыбинское водохранилище «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческой ассоциации «Прощеный ручей» Андрей Тутариков.

Мусорные «трофеи», которые дайверы поднимают со дня, не меняются из года в год — стекла, арматура, автомобильные покрышки и брошенные рыболовные сети. Они наносят ущерб экосистеме водоема и могут стать причиной травм купающихся.