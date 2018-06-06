Астана, 6 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. На реках Казахстана введен запрет на рыболовство в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает 6 июня Zakon. kz со ссылкой на приказ председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства республики.

Василий Перов. Рыбаки. 1879

В документе указаны места и сроки запрета пользования рыбными ресурсами. Кроме этого, в приказе указываются места, в которых рыболовство не запрещено. С 1 апреля по 15 июня введен повсеместный запрет на вылов раков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года объем экспорта замороженной рыбы из Казахстана в Китай увеличился в 2,7 раза. Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев отметил, что в настоящее время рынок КНР открыт для продукции рыболовства.

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