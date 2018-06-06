Казань, 6 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. К пожару, который вспыхнул в торговом центре «Порт» в Казани 5 июня, могла привести неосторожность при обращении с огнём. Об этом сообщил сотрудник пожарного надзора МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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Однако это всего лишь одна из трёх версий причин произошедшего, которую рассматривают в МЧС Татарии. Также не исключается электротехническая причина и поджог.

Видео опубликовано МЧС Татарии

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании оптово-розничного торгового центра «Порт» в Казани вспыхнул 5 июня на первом этаже. Были эвакуированы 20 человек персонала, службы охраны и посетителей. С огнём пожарные боролись почти восемь часов. Полностью возгорание было ликвидировано только к 16:00 мск на площади 2,8 тыс. кв. м. Во время пожара никто не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело. Как выяснилось, буквально за месяц до ЧП в торговом центре была проведена проверка, которая выявила нарушения требований пожарной безопасности.