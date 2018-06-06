Буэнос-Айрес, 6 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Аргентины намерено сократить бюджетные расходы, урезав средства, выделяемые на государственные средства массовой информации (СМИ), пишет газета La Nación 6 июня.

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В первую очередь обеспокоены сотрудники государственной вещательной компании RTA и информационного агентства Telám.

Ожидается, что будут отменены сверхурочные работы, установлен верхний предел заработной платы, уволена часть сотрудников. Правительство намерено сэкономить на СМИ миллиард песо. После первых увольнений работники СМИ присоединились к забастовкам различных профсоюзов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Аргентины заявили, что подпишут до середины июня соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита. Сумма кредита оценивается в $20 млрд.