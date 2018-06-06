Ярославль, 6 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Жители Ярославля рассказывают о том, что на домашние телефоны поступают звонки из ВЦИОМа. В числе прочих задается большой блок вопросов об отношении респондентов к ввозу в регион мусора из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославцев спрашивают, на что они готовы в борьбе против московского мусора

По рассказам ярославцев, которым позвонили из ВЦИОМа, специалисты центра интересуются ситуацией с завозом в регион московского мусора и ее влиянием на политические предпочтения жителей :

«Я поинтересовался у тех, кому звонили из ВЦИОМа, какие вопросы задают. Спрашивают про отношение к действующему губернатору Дмитрию Миронову, просят назвать три плюса и три минуса его работы. Задают вопросы — за какую партию будете голосовать на выборах в сентябре, в том числе если КПРФ не будет участвовать. Называют фамилии руководителей разных партий — знают их или нет и как относятся», — говорит депутат Ярославской областной думы, лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

При этом весь опрос выстраивается вокруг «мусорной» темы.

«Спрашивают — какие митинги проходили, ходили ли на них, отношение к завозу мусора, откуда люди узнают новости по этой теме, интересуются, на какие действия ярославцы готовы. Назывались конкретные фамилии — в том числе и моя: кем Воробьев является, как вы оцениваете его роль в вопросе «мусорного» протеста, ради чего он, по-вашему, это делает», — сказал Александр Воробьев.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВЦИОМ, в рамках изучения социально-экономической ситуации в регионах России действительно проводится такое исследование, и Ярославль — в списке. В анкете несколько тем, в том числе и вопросы экологии.