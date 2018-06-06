Степанакерт, 6 июня, 2018, 15:19 — ИА Регнум. На фоне протестов в Степанакерте начальник полиции Нагорно-Карабахской Республики генерал-майор Камо Агаджанян сегодня, 6 июня подал в отставку.

Камо Агаджанян

«Недавняя волна протеста дала всем повод для раздумий. Причиной моей обеспокоенности было не только требование об отставке. У меня также была цель обеспечить внутреннюю безопасность страны и избежать внутриполитического обострения, — отмечается в обращении Агаджаняна. — Принимая во внимание общественное требование моей отставки, я подал прошение президенту Республики Арцах Бако Саакяну об увольнении с должности начальника полиции».

После инцидента 1 июня, когда после бытовой драки, в которой принимали участие работники Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, около 15 гражданских лиц было доставлено в отделение полиции, несколько сот граждан перекрыло одну из центральных улиц Степанакерта с требованием освободить задержанных. После этого участники акции протеста потребовали отставки руководителей силовых ведомств.

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Сегодня, 6 июня, свой пост покинул также госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. На пресс-конференции Арутюнян сообщил, что занимаемые должности покинули также директор Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саргсян. Таким образом власти Карабаха полностью выполнили договоренности, которые были достигнуты в ходе недавней встречи президента НКР Бако Саакяна и представителей акции протеста.