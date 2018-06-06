Киев, 6 июня, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Пока основные требования МВФ на Украине не выполнены, эксперты обсуждают последствия для экономики страны, в случае если Киев откажется выполнять требования иностранных доноров, в частности Международного валютного фонда.

Leon israel Шантаж

Так, финансовый эксперт Сергей Фурса призвал правительство и Раду выполнять требования МВФ и ввести рынок земли.

«Чем заканчивается наш особенный украинский путь? Тем же, чем и любой другой уникальный путь. Уникальный путь бедных стран. Где самая святая земля, самые прогрессивные идеи и самые жадные правители. Он заканчивается Венесуэлой. Инфляцией, девальвацией, тотальной бедностью. Черт побери, да мы уже чернозем теряем из-за этой повальной глупости. Из-за нежелания дать людям распоряжаться своей собственностью. Из-за веры в то, что «при колхозах было лучше», — написал Фурса на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, МВФ «оберегает» население Украины «от безумия старых крепких хозяйственников».

«Да, мы не побежали вперед. Потому что МВФ не может заставить парламент проголосовать все и сразу. Но у нас есть огромный ограничитель глупости. Не дающий нам совершать самоубийственные решения. Печатать деньги и раздавать их друзьям. Раздувать дефицит бюджета. Все это делать нам теперь нельзя. И это МВФ. Тот самый предохранитель. Которым мы сами быть пока не в состоянии. Он схватил нас за шиворот, не дал упасть в 2014 году. И то, что нам до сих пор нужна его помощь — это только наша вина. Это мы так и не научились ходить сами. Это мы получили 4 транша в тот момент, когда должны были получить 12», — заявил Фурса.

В свою очередь экс-заместитель главы правления Нацбанка Украины, экономист Александр Савченко считает, что в ближайшие два года дефолт Украине не грозит.

«Политические партии и общество употребляют термин «дефолт», чтобы заставить БПП и «Народный фронт» проголосовать за антикоррупционный суд. Но я, как экономист, могу сказать, что в ближайшие два года дефолт Украине не светит. Независимо от того, даст нам МВФ деньги или нет. По крайней мере, до следующих выборов точно. В летние месяцы у нас наблюдается тенденция увеличения золотовалютных резервов. Поэтому попытки надавить на власть предостережениями о дефолте неэффективны. Думаю, они там умеют считать», — сказал Савченко в интервью изданию «Гордон».

По его словам, с угрозой дефолта может столкнуться новая власть, которая придет на смену сегодняшней в 2019 году.

«И вот эту долговую бомбу, скорее всего, оставят уже следующей власти. Сейчас в Киеве взвешивают, что лучше: принять законопроект и оказаться привлеченными к ответственности либо затягивать это дело и остаться без поддержки МВФ», — сказал экономист.

Как сообщалось, 31 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может ужесточить монетарную политику, если правительству Владимира Гройсмана не удастся получить очередной транш МВФ.

«Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала», — сказал Смолий.

Напомним, Украине пока не выполнила два основных требования МВФ для получения очередного кредита — поднять внутренние цены на газ для населения и принять закон о создании Высшего антикоррупционного суда. С 2015 года правительство Украины в рамках программы сотрудничества с МВФ получило четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. МВФ является крупнейшим кредитором Киева.