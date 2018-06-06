Салехард, 6 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Следующий из Москвы в Салехард самолет Sukhoi Superjet при посадке в аэропорту столкнулся с птицами, сообщила 6 июня пресс-служба авиакомпании «Ямал».

NMOS332 Самолёт в окружении птиц

На борту самолета находились 33 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали. Правда, из-за происшествия пришлось задержать вылет самолета, так как техникам понадобилось дополнительное время, чтобы осмотреть двигатели самолета и проверить работоспособность систем.

«Повреждений не обнаружено, самолет смог выполнить следующий рейс», — пояснили в авиакомпании.

Добавим, компания «Ямал» осуществляет транспортные и пассажироперевозки в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, а также выполняет рейсы за пределами регионов.