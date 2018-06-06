Сыктывкар, 6 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В 2017 году число жителей Коми уменьшилось на 9681 человек, 9470 из них уехали из республики.

Steve Robbins Как песок сквозь пальцы

По информации Комистата, средняя плотность населения с 1990 по 2017 годы уменьшилась с 2,97 до 2,02 человек на км2. Общее число населения на сегодня — 850 554 человека. В городах и поселках городского типа проживают 78% жителей республики.

В 2016 году показатели миграционной убыли были меньше: население республики уменьшилось на 6277 человек. В начале 2010-х регион ежегодно терял 8,5−9 тысяч человек и теперь вернулся к той же статистике.

Наибольший отток населения в 2017 году был зарегистрирован в городском округе «Воркута». За 2017 год из Воркуты уехали 2854 человека, таким образом, численность населения уменьшилась на 3,5%.

Напомним, территория муниципального образования городского округа «Воркута» включена в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ в 2014 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года после изменений в стратегии развития русской Арктики Воркутинская опорная зона была признана одной из перспективных территорий.

В то же время добыча угля, на доходы от которой существует моногород Воркута, продолжает снижаться из-за выработки запасов старых шахт. Как сообщает Минприроды Коми, в 2017 году добыча угля уменьшилась на 1,4 млн тонн и составила 5,8 млн тонн. Потеря доходов отрасли способствует оттоку специалистов.