Москва, 17 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, отмечается День медицинского работника. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» в октябре 1980 года. Его отмечают в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдавии и на Украине.

Ирина Шевандронова. На приёме у врача

День медицинского работника празднуют не только врачи и медсестры, но и специалисты, без чьей помощи не обошлась бы медицинская наука: инженеры и технологи, которые изобретают новое оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, санитары и другие.

«Я работаю в медицине не так давно, но о том, что хочу стать врачом, знала еще со школы. Ни разу не пожалела о своём решении. Да, работа очень сложная. Причём сложности начались еще во время учёбы. Переутомления, недосыпы, нехватка времени на личную жизнь… Сейчас после смены иногда хочется плюнуть на всё и уйти в другую сферу. Но после хорошего отдыха желание заниматься любимым делом только усиливается. Осознание того, что я помогаю людям, придаёт сил», — рассказывает терапевт Анна Б.

Как правило, в День медицинского работника проводятся торжественные собрания, награждения, концерты. В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручают ежегодную премию «Призвание». Её присуждают в номинациях «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий», «За создание нового метода диагностики», «За создание нового метода лечения», «За создание нового направления в медицине», «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий» и «За верность профессии».

В Санкт-Петербурге в этом году День медицинского работника будут отмечать в течение трех недель — с 4 по 23 июня. Программа празднования включает спортивные соревнования, лекции и мастер-классы. Кроме того, в рамках празднования покажут операции в режиме онлайн. Центральным событием станет торжественное вручение премий правительства Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший работник со средним медицинским образованием». Награды вручат 14 июня.