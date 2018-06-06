Якутск, 6 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Сергей Юран, в прошлом игрок сборной России, чемпион России в составе московского «Спартака», а ныне главный тренер ФК «Зоркий» (Красногорск), примет участие в праздновании якутского национального праздника Ысыах 10 июня в парке «Коломенское», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

ЯСИА Ысыах в Коломенском

Планируется, что футболист выступит на церемонии открытия и перед стартом спортивных состязаний. Также он проведёт мастер-класс для юных футболистов и устроит для них автограф-сессию.

«В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в этом году в программу Ысыаха в Коломенском впервые включена футбольная активность для детей младшего и среднего школьного возраста. Для них лучшим подарком будет встреча с легендарным футболистом, и мы очень рады, что Сергей Юран откликнулся на наше приглашение. Наш праздник предваряет начало большого футбольного события в России, и мы рассчитываем, что праздник футбола принесет много позитивных эмоций», — отметил постпред Якутии Юрий Куприянов.

В программе праздника, который будет проводиться в Москве уже в одиннадцатый раз, также национальная обрядовая церемония алгыс (благословление), конкурс игры на хомусе (варгане), осуохай (хоровод), состязания ботуров (силачей) в национальных видах спорта, гала — концерт, детская программа, арт-события. В этом году весь колорит и многообразие якутской культуры на московском Ысыахе представит специально прибывающая многочисленная делегация Вилюйского улуса Якутии. Национальные наряды представят участницы конкурса красоты и таланта «Кэрэ Куо» и специально приглашенные гости.