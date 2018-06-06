Рыбинск, Ярославская область, 6 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. С 1-го июня установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 10 МВт и составляет в настоящий момент 366,4 МВт. Это произошло в результате замены гидроагрегата № 1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в филиале ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Каскад Верхневолжских ГЭС Гидроагрегат №1 Рыбинской ГЭС

Замененный гидроагрегат, включающий турбину, генератор и вспомогательное оборудование, был старейшим на станции. Он заработал в ноябре 1941 года и дал электроэнергию в Москву во время обороны столицы. Некоторое время Рыбинская ГЭС была единственным источником энергии для Москвы.

«Агрегат отработал 77 лет, что говорит о надежности оборудования, созданного в то время в нашей стране. Тогда поставщиками были завод «Электросила» и «Ленинградский металлический завод». Сейчас они объединены в ПАО «Силовые машины», которое и поставило новый агрегат. То есть это тот же производитель, что и в советское время. На сегодняшний день это самое современное оборудование этого типа в мире», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного инженера по эксплуатации «Каскада Верхневолжских ГЭС Александр Горшков.

Замена гидроагрегата произошла в ходе реализации программы комплексной модернизации РусГидро. Новый гидроагрегат производства ПАО «Силовые машины» обладает улучшенными рабочим характеристиками и отличается высокой степенью экологической безопасности.

«Новый агрегат заметно легче, у него выше коэффициент полезного действия, он оснащен современными системами автоматики. Его номинальная мощность больше, чем у старого, на 18%, она увеличилась с 55 до 65 мегаватт», — рассказал Александр Горшков.

Испытания нового гидроагрегата шли два месяца и в настоящее время успешно завершены. В частности, агрегат отработал без остановки 72 часа, из них 18 часов с максимальной мощностью и 8 часов с минимальной мощностью, а также с изменением нагрузки. Во время тестирования были проведены контрольные испытания и осмотры гидротурбины, гидрогенератора и другого оборудования. На основании аттестационных испытаний был подписан акт о перемаркировке гидроагрегата №1 — с 1 июня его официальная мощность составляет 65МВт. Агрегат принят в эксплуатацию приёмочной комиссией Каскада Верхневолжских ГЭС и включен в единую энергосистему сты.

К настоящему времени заменены 4 из 6 гидроагрегатов Рыбинской ГЭС. Следующий на очереди — гидроагрегат № 3. Он был введен в эксплуатацию в 1950 году и отработал 68 лет. Уже начат его демонтаж. Замена этого агрегата увеличит мощность станции еще на 10 Мвт. Всего в рамках контрактного соглашения между ПАО «РусГидро» и ОАО «Силовые Машины» будет заменено 3 гидроагрегата, что полностью завершит модернизацию одной из старейших ГЭС на Волге.