Брюссель, 6 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц обозначил укрепление европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex одной из приоритетных задач Вены в политике ЕС, пишет газета Kronen Zeitung.

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«Мы поставили перед собой цель сделать Европу безопасной от нелегальной миграции, продвигать защиту внешних границ. Защита внешних границ — это общее дело. Усиление агентства Frontex с кадровой и финансовой точек зрения — наша задача» , — сказал Курц на выездном заседании австрийского правительства в Брюсселе.

По мнению канцлера, если кто-то нелегально оказывается в ЕС, он должен быть отправлен в транзитную страну, страну происхождения или безопасную зону за пределами ЕС. Сейчас судна Frontex высаживают мигрантов, обнаруженных в Средиземном море, в портах Испании и Италии.

6 июня в Брюсселе состоялось выездное заседание правительства Австрии. Мероприятие было проведено в рамках подготовки Вены к председательству в Совете ЕС, которое она примет 1 июля.