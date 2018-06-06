Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Разрешить контролирующим и надзорным органам изымать из продажи продукты питания, которые потенциально могут навредить людям, предложили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Такую федеральную инициативу они поддержали на пленарном заседании в среду, 6 июня, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Предлагается наделить органы государственного надзора — управления ветеринарии, Россельхознадзора и Роспотребнадзора — правом изымать из торгового оборота продукты и товары, которые не имеют необходимых сопроводительных документов и реализуются с нарушением требований закона.

Действующее законодательство позволяет оперативно изымать из оборота продукты питания лишь при наличии у них явных признаков опасности для людей.

«Киоски и другие нестационарные торговые объекты завалены сомнительными товарами, которые не имеют никаких документов об их качестве. Такая продукция реализуется с грубейшими нарушениями: отсутствует необходимое оборудование, у посторонних лиц есть свободный доступ к выложенным на прилавках товарам. Есть реальная угроза жизни и здоровью наших людей <…> Единственно действенная мера борьбы с некачественными продуктами — их изъятие. Несанкционированная торговля должна быть абсолютно невыгодной», — объяснил смысл законопроекта один авторов документа, депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), комментарий которого предоставила пресс-служба парламентария.

Четырбок напомнил, что недавно в Петербурге трехлетний ребенок попал в больницу, съев клубнику, купленную у нелегальных торговцев.

Напомним, в конце мая в Петербурге произошло массовое отравление сотрудников Мариинского театра. Результаты лабораторных исследований показали, что в куриной печени, которую употребили пострадавшие в столовой театра, обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу взяло ситуацию под особый контроль.