Донецк, 6 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В ДНР располагают данными о переброске на южный участок фронта дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает 6 июня Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (Никольское) дивизиона ЗРК С-300», — сказал Басурин.

Имеются данные о том, что расчеты должны отработать боевые задачи. В числе которых — нанесение ударов по надводным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня органы госбезопасности ДНР объявили о задержании агента СБУ, подозреваемого в подготовке терактов и покушения на жизнь полковника Эдуарда Басурина. Задержанный — 32-летний гражданин Иордании, завербованный СБУ в 2016 году. Мужчина в течение двух лет передавал украинской стороне информацию.

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