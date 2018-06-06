Москва, 6 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум. До конца купального сезона-2018 в Москве должны открыться семь зон отдыха, которые сейчас находятся на реконструкции. Об этом на конференции в правительстве Москвы заявил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) Дмитрий Семёнов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР На пляже

В настоящий момент на реконструкции находятся: зона с купанием «Пляжный комплекс «Бич Клаб» (САО), зона без купания Пруды номер 3−6 (на территории ВДНХ), а также пять мест массового отдыха — Большой Очаковский пруд, Удальцовские (Верхний, Нижний) пруды, Центральный пруд, Черневский (Верхний, Нижний) пруды, Черневский пруд на реке Цыганке.

«Если ремонтные работы будут идти по графику, мы на это надеемся, то эти семь зон ещё застанут конец купального сезона. Через полтора-два месяца люди смогут их посещать. Скорее всего, в августе и сентябре», — заявил Семёнов.

Он также отметил, что всего к летнему сезону в Москве готовы 125 зон отдыха. Из них 12 зон отдыха с купанием, 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проверка зон массового отдыха проводилась с 29 мая по 4 июня 2018 года на 118 зонах и местах массового отдыха на водных объектах. В основном замечания касались несвоевременной уборки мусора и повреждённых газонов.

В состав инспекционной комиссии входили представители городских департаментов, Роспотребнадзора, ГУ МЧС по городу Москве, префектур округов, ОАТИ. Всего по вопросам благоустройства территорий было принято 118 зон, из них 7 находятся в реконструкции.