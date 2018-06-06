Чебоксары, 6 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась накануне на республику. Наиболее сильно пострадал Алатырь, где введён режим чрезвычайной ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Непогода в Алатырском районе

По данным министерства строительства, в Чувашии аварийные бригады завершают работу над подключением домов, оставшихся без света из-за стихии. В работе задействовано 39 аварийных бригад, 123 человека и 42 единиц техники. Сообщения о происшествиях поступили из восьми муниципалитетов республики, были отключены две линии 110 кВ, восемь линий 10 кВ и 100 трансформаторных подстанций.

Наиболее сильно пострадали Алатырь и Алатырский район. В Алатыре введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Юрий Боголюбов. Причиной «таких мер стал сильный шквалистый ветер, который сегодня пронесся над городом», говорят в мэрии. Ущерб, нанесённый непогодой, предварительно оценили в 6 млн рублей.

По данным администрации, в результате непогоды в Алатыре повреждена кровля десяти многоквартирных домов. Особенно пострадал дом №14 по улице Советская, где ветер частично разрушил парапет и стропильную систему. Повреждения зафиксированы на крышах двух учреждений. Ветром повалено около 100 деревьев вдоль дорог и во дворах домов, многие из них упали на линии электропередачи. Выведено из строя 34 трансформаторные подстанции в разных микрорайонах города. Повреждения зафиксированы на 14 участках газопровода, утечек газа нет. В частном секторе разрушений меньше — кровля повреждена восьми домов.

Cap.ru Последствия стихии в Алатырском раоне

В Алатырском районе «в связи с нормализацией погодных условий и устранением последствий стихийного бедствия» режим ЧС снят. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В данные муниципалитета выехала оперативная группа для оказания методической помощи, определения материального ущерба и выделения финансовых средств из резервного фонда Кабинета министров Чувашии «в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения шквалистого ветра, и проведения восстановительных работ».

Cap.ru Стихия в Алатырском

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Чувашии в связи с резким ухудшением погодных условий и похолоданием ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Из-за разгула стихии в 17 районах прекращалась полностью или частично подача электроэнергии в 3702 домах в 69 населенных пунктах. Есть пострадавшие: два человека получили травмы и госпитализированы.