Москва, 6 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В будущем президентский автопарк планируется расширить автомобилями серии «Кортеж», сообщил 6 июня представитель Федеральной службы охраны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль проекта «Кортеж»

«Есть план по полному укомплектовыванию парка автомобилями серии «Кортеж», однако сроки зависят от объемов производства», — цитирует РИА Новости собеседника.

Он пояснил, что процесс расширения автопарка будет не быстрым, а в отдельных ситуациях президент продолжит использовать автомобили других марок, в том числе лимузин Mercedes.

Напомним, один из автомобилей «Кортеж» был задействован во время инаугурации президента России Владимира Путина, а также для передвижения по Москве. Позднее глава российского государства показал лимузин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайд аль-Нахайяну.