Москва, 6 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В России началась летняя оздоровительная кампания. Заезд детей в оздоровительные лагеря начался в 70 субъектах РФ. За лето планируется оздоровить более 6 миллионов детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерском лагере

В первую смену (в июне) открыли свои двери более 22 тыс. летних детских лагерей, в них уже приехали на отдых около 1,8 млн детей. Всего летом 2018 года будут работать 40 тыс. детских оздоровительных организаций.

В Москве летняя кампания по детскому отдыху стартует 31 мая

В ведомстве отметили, что летом в приоритетном порядке будет организован отдых более 160 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей, а также в оздоровительных лагерях отдохнут 80 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам детского отдыха и оздоровления. Ситуация по летней оздоровительной кампании 2018 года остается на особом контроле.

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