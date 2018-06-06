Челябинск, 6 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Челябинске силовики проверяют ещё одно промышленное предприятие. 6 июня они пришли на Челябинский цинковый завод, пишут местные СМИ.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. СССР Обыск

Известно, что на месте работают сотрудники полиции. В Главном управлении МВД России по Свердловской области подтвердили факт проведения оперативно-следственных мероприятий. Вместе с ними работают и сотрудники Росприроднадзора.

Отметим, проверки проходят на предприятиях с конца мая. Им уже подверглись предприятия группы «Мечел», Челябинский электрометаллургический комбинат и другие.

Предположительно, проверки связаны с возбуждёнными в 2017 году уголовными делами по факту загрязнения окружающей среды. Конкретных фигурантов этих дел пока нет.