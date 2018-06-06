Томск, 6 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В Томске депутаты городской думы ищут варианты спасения детского сада №5 на улице Елизаровых, где дети весной и после сильных осадков не могут выходить на дневные прогулки из-за подтопления.

Duma70.ru В Томске воспитанники детсада не могут гулять из-за подтопления

Народные избранники предложили несколько вариантов решения проблемы, однако стоимость работ планируют рассчитать к осени 2018 года, сообщает сегодня, 6 июня, городской портал Томск.Ру.

«Во время выездного совещания комитета сделан ряд предложений по решению вопроса. В частности, устройство искусственной неровности на территории, установка лежачего полицейского, замена бордюра, дренажные колодцы, укладка асфальтобетона на въезде, замена покрытия тротуара на тротуарную плитку — приподнять поверхность, чтобы вода уходила», — подчеркнул председатель комитета по социальным вопросам Алексей Балановский.

По словам депутата Ларисы Сороковой, за территорией детсада стоит двухэтажное бесхозное здание, мешающее оттоку воды. Поэтому депутаты намерены обратиться в мэрию, чтобы городские власти решили, что делать с этим зданием.

Напомним, городские парламентарии в апреле 2018 года заявили, что необходимо как можно быстрее ликвидировать подтопление территории детского сада № 5.

Как сообщили ИА REGNUM в думе города Томска, в 2017 году на территории детсада были установлены дренажные колодцы, но проблему это не решило. Воспитанники детского сада весной не могли выходить на дневные прогулки, так как детские площадки подтопило талыми водами. Причём затапливает участки не только в межсезонье, но и при выпадении большого количества осадков.

«На сегодняшний день получается, что мы это учреждение, где 17 групп, потихоньку теряем. Детям гулять негде и здание разрушается, потому что фундамент постоянно намокает и размывается. Просчитать варианты необходимо как можно скорее, так как скоро начнется рассмотрение бюджета на 2019 год и вполне вероятно, что на решение проблемы могут потребоваться немалые деньги», — прокомментировал тогда Алексей Балановский.

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