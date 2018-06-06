Сингапур, 6 июня, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан по приглашению главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо 7 июня посетит с официальным визитом Пхеньян. Об этом сообщает 6 июня газета Straits Times.

FOSSASIA Team Вивиан Балакришнан

Отмечается, что в ходе поездки министра будут сопровождать официальные лица МИД Сингапура. Следует отметить, что посещение КНДР сингапурской делегацией состоится незадолго до встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс раскрыла место проведения переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном — встреча лидеров двух стран будет проходить 12 июня в отеле Capella на острове Сентоза в Сингапуре.

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