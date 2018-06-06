Великий Новгород, 6 июня, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Новгородское областное отделение КПРФ выступило с заявлением, в котором требует вернуть Ульяновску площадь Ленина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявление новгородских коммунистов поддержали региональные отделения женского союза «Надежда России», общественной организации «Дети войны» и Ленинского комсомола.

Lene4ka Площадь Ленина. Ульяновск

В нём коммунисты «решительно осуждают действия властей города Ульяновска и требуют вернуть имя В.И. Ленина в название главной площади города, где он родился».

Переименование площади Ленина в Ульяновске в Соборную коммунисты называют «чудовищным провокационным актом», а сам факт переименования — «бездумной попыткой переписать историю нашей страны, «отменить» славное советское прошлое нашего Отечества». Такие действия авторы новгородского заявления считают недопустимыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переименование площади Ленина в Ульяновские в Соборную площадь произошло с подачи регионального отделения партии «Справедливая Россия» и было аргументировано «возвращением исторического имени», так как до 1936 года на площади находился Свято-Троицкий собор. В настоящее время здесь располагается памятник Ленину работы скульптора Матвея Манизера.

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Напомним, в конце мая с заявлением против переименования площади Ленина в Ульяновске также выступили коммунисты Чувашии.

Отметим, что в Великом Новгороде центральная площадь города с памятником Ленину, носившая название «площадь Победы», в 1991 году была переименована в Софийскую, но в 2005 году под давлением новгородских коммунистов площади решено было присвоить двойное название: с тех пор она называется «площадь Победы — Софийская». Что касается проспекта Ленина, который тоже до 1991 года существовал в Новгороде, отстоять его коммунистам не удалось: проспект переименован в улицу Большую Московскую.

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