Ереван, 6 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Бывшая правящая Республиканская партия Армения (РПА) потеряла абсолютное большинство в парламенте. Сегодня, 6 июня, фракцию РПА покинул один из крупнейших предпринимателей Армении Самвел Алексанян. Последний, несмотря на то, что не был членом партии, на парламентских выборах 2017 года набрал в своем однопартийном округе рекордные 40 тысяч голосов для РПА.

parliament.am Депутаты фракции РПА

Самвел Алексанян отказался прокомментировать свое решение. Глава фракции Ваграм Багдасарян сообщил журналистам, что Алексанян представил соответствующее заявление.

Таким образом, на сегодняшний день фракция РПА имеет 52 места в 105-местном парламенте. Ранее о выходе из фракции РПА заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саркисян, президент федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы службы национальной безопасности Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян.

Лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян после завершения второго президентского срока, несмотря на обещание, 17 апреля стал премьер-министром Армении. Через шесть дней, после массовых акций протеста, которые возглавил Никол Пашинян, Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент Армении со второй попытки избрал Пашиняна премьер-министром. Завтра, 7 июня, парламент Армении рассмотрит программу правительства Пашиняна.